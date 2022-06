Essche familie mist fotoalbum bierpompfeest

Het is een boek vol herinneringen aan hun vader, maar ook een historisch naslagwerk. De familie Pijnenburg uit Esch plakte sinds 1966 alle foto’s en krantenartikelen over het Bierpompfeest en de eerste gemeentelijk tapper Grard Pijnenburg in een album. Maar het boek is zoek...

Tijdens de 55e editie van het Essche Bierpompfeest tijdens Hemelvaartsdag werd Gerard Pijnenburg gepresenteerd als de nieuwe biertapper. Hij volgt daarmee zijn vader Graard op, die in 1966 deze bijzondere taak op zich nam. Van die eerste editie tot begin jaren 2000 zijn foto’s gemaakt en kwamen afbeeldingen, knipsels en prenten in het album van de familie Pijnenburg terecht.

,,Toen mijn vader werd geïnstalleerd door de toenmalige burgemeester in 1966, was ik 13 jaar”, vertelt Christien Pijnenburg. Zij bewaarde het album al die tijd en vulde het jaarlijks aan. ,,Het werd een naslagwerk dat we raadpleegden als er vragen waren over gebeurtenissen van vroeger. Het was een dierbaar bezit voor mij en de familie, zeker na het overlijden van onze vader.”

UITLENEN

Hoewel Christien het album eigenlijk nooit uitleende, heeft ze dat na lang aandringen toch een keer gedaan. ,,Nog wel aan een ‘vertrouwd’ persoon. Maar navraag leverde niets op.”

De Essche hoopt dat iemand het album nog ergens heeft liggen. ,,Het is een 23-rings multomap met een donkerbruine gebobbelde plastic omslag. Het boek is ook gebruikt bij de productie van het herinneringsboekje over 40 jaar bierpompfeesten”, licht ze toe.

Wie Christien kan helpen, kan contact met haar opnemen via (0411) 60 18 95.