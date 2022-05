Geen play-offs voor mannen MEP

De mannen van hockeyclub MEP wonnen zondag hun laatste competitiewedstrijd van Basko uit Veldhoven (3-1). Omdat concurrent Eindhoven ook won, bleek dat te weinig voor de felbegeerde plaats in de play-offs en strandden de Boxtelaren op plaats drie. De laatste thuiswedstrijd voor de vrouwen van MEP eindigde in een deceptie. Ze verloren met maar liefst 1-6 van Hopbel uit Schijndel. Daardoor eindigden ze op plaats negen.

De Boxtelse hockeysters leden in de laatste pot in eigen huis van dit seizoen de grootste nederlaag van de competitie. Twee snelle uitvallen aan het begin en het einde van de eerste helft zetten de thuisploeg op achterstand. In de tweede helft gooide het team alles op de aanval, maar vergat daarbij de organisatie in de defensie. Het werd open huis achterin en maar liefst vier keer troffen de bezoeksters het Boxtelse doel. Chris Thewessen zorgde voor de eretreffer (1-6).

Coach Rein Scheenstra had als enige verklaring dat zijn ploeg hockeymoe was. Zo werd het uiteindelijk toch een deceptie voor het afscheid nemende drietal Emma Bassa, Philine Peperkamp en Ruby van den Sigtenhorst. Ook voor manager Marjo van Schaijk was het na negen jaar trouwe dienst de laatste wedstrijd voor MEP. Oud-keepster Margriet van Aert volgt haar komend seizoen op. Het vrouwenteam hoopt dan met wat aanwas uit de eigen gelederen een stabiele middenmoter te worden in de eerste klasse.

WATERKANSJE

Statistisch gezien hadden de mannen van MEP zondag nog een kleine kans op de tweede plaats, maar dat was wel het bekende ‘als-verhaal’. Niemand geloofde dat Eindhoven zou verliezen in Veghel en dat gebeurde dus ook niet. De Boxtelaren kenden een sterke start en de gasten uit Veldhoven werden vooral in het eerste kwart compleet overlopen. Het hoge speltempo leverde een enorm aantal kansen op en door Teun Langenhoff, Gijs de Wild en Boris Langerwerf liep de thuisploeg uit naar een solide 3-0 voorsprong. Door middel van een slimme variant uit een strafcorner scoorde Basko tegen.

In de tweede helft was het heilig vuur verdwenen. Basko kreeg nog een aantal corners en de gastheren zetten bij vlagen prachtige aanvallen op, maar gescoord werd er niet meer. Met maar liefst 50 punten bezet MEP de ondankbare plaats drie in de eindstand. Volgend seizoen lijkt de ploeg er klaar voor om vol mee te gaan doen voor de prijzen. De complete selectie met begeleidingsstaf blijft intact en vier talentvolle spelers uit de eigen A-jeugd komen het team versterken.