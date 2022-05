Leo Konings aast op keizerstitel gilde Esch

In 2017 werd Leo Konings weer koning van het Essche gilde en mocht hij over het vaandel lopen. Eigenlijk zou er in 2021 al geschoten worden om de koningstitel, maar dat werd afgelast vanwege de toen geldende coronamaatregelen.

Het is 122 jaar geleden dat zich iemand voor het laatst tot keizer kroonde bij het Essche gilde Sint-Willebrordus. Maandag 6 juni, tweede pinksterdag, kan het echter weer gebeuren. De huidige koning Leo Konings (what’s in a name) gaat proberen voor de derde maal de houten koningsvogel van de schutsboom te schieten.

Een in de vier jaar komen de Essche gildeleden bij elkaar om te wedijveren om de eretitel. Om aan te geven dat de functie vacant is, wordt de mantel met het gildezilver onder aan de schutsboom gehangen. Een koning is naast een vooraanstaand figuur in de vereniging, ook verantwoordelijk voor al het zilver dat het gilde in bezit heeft, en is altijd aanwezig bij alle schuttersevenementen in de regio.