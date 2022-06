Bastian Baijens doet D-examen slagwerk

Liempdenaar Bastian Baijens (20) doet zondag 19 juni D-examen slagwerk in cultureel centrum De Serenade aan de Oude Dijk in zijn woonplaats. Hij geeft er vanaf 14.00 uur een concert in het bijzijn van examinatoren. Wie erbij wil zijn, is welkom.

Baijens speelt meerdere solowerken, maar ook composities met de slagwerkgroep van Fanfare Concordia, waar hij sinds 2015 lid is. De examenkandidaat verzorgt zelf de presentatie van het concert. Na het optreden volgt de beoordeling en hoort hij of hij geslaagd is. Het examen is gratis toegankelijk.

Het D-diploma is het hoogste dat amateurmuzikanten kunnen behalen. Wie door wil groeien, kan naar het conservatorium. Die ambitie heeft de Liempdenaar niet: ,,Dat ga ik niet doen, maar ik blijf wel drummen en wil nieuwe slagwerkinstrumenten leren bespelen.”

Slagwerk is een veelomvattend palet en bestaat uit tal van instrumenten. Baijens focust zich tijdens zijn examen op de kleine trom. ,,Eigenlijk een snaredrum”, licht de muzikant toe. ,,Ik beheers al het niet-melodische slagwerk, zoals het drumstel, grote en kleine trom en dergelijke en bespeel 19 juni verschillende instrumenten.” Op kleine trom laat hij onder ander het werk The 26 rudiments solo horen. Deze compositie bevat diverse elementen die de techniek van een drummer verscherpen.

Teasers is wellicht het meest spectaculaire stuk. Baijens: ,,Dit voer ik samen met de gehele slagwerkgroep van Fanfare Concordia uit. Koen Pouwels, die in 2014 zijn D-examen behaalde en ik soleren in dit werk. We staan in het midden van het ensemble en bespelen tegelijkertijd verschillende instrumenten en samen een basdrum.”

De getalenteerde muzikant werd in 2013 lid van de Liempdse fanfare. Hij behaalde er het slagwerkdiploma Bouwstenen en vervolgens de getuigschriften A, B en C. Over ruim twee weken staat de stap de agenda die het rijtje compleet maakt.