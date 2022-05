Bij tennisteam groen mag de kampioensvlag in top

Een gewonnen wedstrijd was zondag genoeg voor team groen van LTV Munsel om kampioen te worden in de tenniskids-voorjaarscompetitie van de KNLTB. De tennissers in de leeftijd van tien tot dertien jaar versloegen Bergenshuijzen in eigen huis uiteindelijk met 5-1, voldoende voor de titel en taart.

De competitieronde startte met twee dubbelpartijen, een daarvan ging naar het thuisteam en toen was het kampioenschap al binnen. Er viel zichtbaar een last van de schouders van de Boxtelaren, want ze speelden in hun volgende potjes veel vrijer. Hun optreden was goed voor een ruime zege, waarna een feestelijke afsluiting volgde met een woordje van clubvoorzitter Ad Hoevenaars, een beker voor alle spelers en een stuk taart. In zes competitiedagen behaalden de jonge tennissers 31 punten. De nummer twee, Haaren, sleepte 21 punten in de wacht. De Boxtelaren mogen dus wel van een ruime voorsprong spreken. Team groen bereidt zich nu voor op de zomercompetitie.

TEAM ORANJE

Zondag speelde team oranje, met nog jongere kinderen, eveneens op de vertrouwde banen van LTV Munsel. De kinderen doen mee aan een kleine competitie tussen De Peppelieren uit Liempde, Skinlo uit Schijndel, Kienenhoef uit Sint-Oedenrode en Munsel uit Boxtel. De vier teams treffen elkaar vier weken op rij. Dit keer werd het thuisteam tweede, vorige week nog derde.