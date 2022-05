Samen aan tafel in De Schakel

8 minuten geleden

Het maaltijdproject Samen aan Tafel van de Protestantse Gemeente beleeft maandag 13 juni een volgende bijeenkomst. Het gezamenlijke diner in ontmoetingscentrum De Schakel aan de Clarissenstraat wordt ook nog gehouden op maandag 11 juli.

Een werkgroep verzorgt een tweegangenmaaltijd. Tussendoor is er voldoende tijd om elkaar te spreken. Het moto is: samen eten, samen delen, datgene waar ú behoefte aan heeft. Mensen die willen deelnemen maar moeilijk ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, kunnen ondersteuning krijgen.

Aanmelden kan tot 9 juni bij Andrea Peters. Zij is na 18.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-12 22 47 44 of via e-mail: samenaantafel@pg-boxtel.nl.