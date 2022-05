ODC: maandag uur der waarheid

58 minuten geleden

ODC heeft zich zondag opnieuw van zijn beste kant laten zien. Op bezoek bij het veel hoger geklasseerde Den Dungen werd het 1-1. Geen slechte prestatie maar door de resultaten op de andere velden is de kans klein dat het team de nacompetitie ontloopt. Stijn Pijnenburg zorgde in Den Dungen voor de enige Boxtelse treffer.

Voor beide elftallen stonden er in de voorlaatste wedstrijd van de competitie belangen op het spel. ODC wilde de nacompetitie ontwijken en Den Dungen was nog in de race voor een periodetitel. Trainer Piet Drijvers kon in de defensie weer beschikken over Thijm van Oirschot maar moest het doen zonder de geschorste Just van Wijk. Opvallend was verder dat er voor de tweede week op rij een basisplaats was ingeruimd voor de zestienjarige Matai Seebregts.

De thuisploeg ging als beste van start en kreeg in de vijfde minuut al een grote kans via Remco Kersten maar gelukkig voor de gasten was Mats de Laat op tijd ter plekke om erger te voorkomen. Even later kwamen de Boxtelaren goed weg toen een vrije trap van de gastheren op de lat uiteen spatte. Terwijl de openingstreffer van Den Dungen in de lucht hing, sloegen de tricolores aan de andere kant toe. Daar ging een grote fout van thuiskeeper Friso de Kroon aan vooraf. In de twaalfde minuut schoof hij de bal zomaar in de voeten van Pijnenburg die geen enkele moeite had om het net te vinden: 0-1.

Den Dungen zette vervolgens vol aan om de gelijkmaker te forceren. Die viel in de 22e minuut en kwam van de voeten van oud ODC-er Lex van den Biggelaar. Na een knappe individuele actie ramde hij de bal van dichtbij in het dak van het doel voorbij de kansloze Robbie Roelofs, 1-1.

ENORME KANS

Vlak na rust voorkwam dezelfde Roelofs een achterstand door oog in oog met Joep Kaarsgaren adequaat te reageren. Meteen daarna kregen ook de bezoekers een enorme kans. Bij een goed opgezette aanval stond Stef van Alphen vrij voor het doel maar keeper De Kroon stuitte de inzet waarna Pijnenburg de bal vanuit de rebound over schoot. Even later speelde de ingevallen Tijn Trommelen Sjoerd van Lokven vrij maar de Boxtelse aanvoerder zag zijn schot in het zijnet eindigen.

ROUTINE

Na ruim een uur spelen bracht trainer Drijvers Remco Schellekens en jongeling Ayoub Omair in de ploeg. Schellekens liet zien dat hij met zijn routine nog van waarde kan zijn voor het team in de strijd om lijfsbehoud. Grote kansen kwamen er echter niet meer voor de tricolores, maar ook niet meer voor Den Dungen waardoor de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel eindigde. Dat is een goed resultaat voor het jeugdige team dat liet zien over een prima wedstrijdmentaliteit te beschikken. Het was alleen zuur dat naaste concurrent DVG zich dankzij een overwinning op Alem veilig speelde. De kans dat ODC de nacompetitie ontloopt is daardoor erg klein geworden. Alleen als het elftal op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) thuis wint van DVG en FC Schadewijk verliest bij de nummer 13 BMC, speelt het zich alsnog veilig. In alle andere gevallen zijn de tricolores veroordeeld tot de nacompetitie.