Tonprater L. Vis wint Christ Cup in Gemonde

Winnaar Paul van der Heijden als L. Vis in de spotlights van het Romkankletsen in Gemonde.

Na drie zinderende avonden Romkankletsen in zaal Kloosterzicht ging tonprater Paul van der Heijden als zijn alter ego L. Vis zaterdag aan de haal met de Christ Cup. Op donderdag en vrijdag won hij al de vetleren medaille. Die dagprijs was op zaterdag voor Jan Schellekens. De KomopKan voor de beste debutant ging naar Steef Schellekens.

De carnavaleske kletsavonden waarbij komieken in de buutton kruipen worden in Gemonde steevast met halfvasten gehouden. De bekende beperkingen maakten dat drie keer op rij niet mogelijk, maar dat maakte er de uitgestelde editie in het hemelvaartsweekeinde niet minder plezierig door. Zowel het publiek als de romkankletsers waren er op gebrand om weer drie avonden te genieten. Maar liefst zeven dorpsbewoners k..