Deelnemers aan de Open Boxtelse Quizronde buigen zich over de opdrachten en vragen in café En Garde! aan de Markt.

Ruim 170 quizzers pijnigen hersenen

1 uur geleden

Marc de Laat en Kiske de Leest van The Brain houden vandaag voor de achtste keer hun Boxtelse quizkroegentocht. Er hebben zich 43 teams van vier personen ingeschreven die vier vragenrondes spelen. Na elke ronde wisselen de deelnemers van locatie. Aan en rond de Markt pijnigen in zeven horecabedrijven ruim 170 quizzers hun hersenen.

De quiz is een combinatie van opmerkelijke en humoristische beeld- en geluidsfragmenten. Er passeren veel verschillende categorieën de revue, waaronder film, sport, muziek en tv. Er zijn ook vragen over onder andere natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en eten en drinken. Deelnemende horecagelegenheden zijn bar Becoloth, café De Kerk, Dok 12, Le Temps Perdu, Hart van Boxtel, En Garde en Wine & More.

BEKER

Aan de Open Boxtelse Quizronde doen vaak ook teams mee die niet uit de gemeente komen. Korsakov Lite is bijvoorbeeld zo’n viertal, dat ook al diverse edities op zijn naam wist te schrijven. Vorig jaar oktober werden zij met enkele punten verschil verslagen, dus is het ploegje er op gebrand om de beker nu weer mee naar huis te nemen.

Om de deelnemende lokale teams niet te ontmoedigen, is er ieder jaar ook een prijs voor de beste Boxtelse quizzers.