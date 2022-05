Via een brandweerladder wist het baasje van Witje zijn kat uit de boom in de Elzengaard te halen.

Witje met brandweerladder uit boom bevrijd

1 uur geleden

Kat Witje zat zaterdagochtend in een Boxtelse boom en was er met geen mogelijkheid uit te lokken. En dus schakelde de eignaren, bewoners van de Elzengaard, de brandweer in.

Met behulp van een ladder klom een brandweerman naar boven, maar Witje liet zich niet vangen. Daarop probeerde een van de baasjes het en die had meer geluk. Eenmaal bovenin de ladder wist hij de kat naar te lokken en kon hij zijn huisdier in zijn nekvel grijpen om het dier vervolgens veilig naar beneden te brengen. De kat werd naar binnen gebracht onder dankzegging aan de brandweermannen voor hun hulp.