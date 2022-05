Elf EU-landen te gast in Esch

Ze lieten bezoekers van Bierpompfeest kennismaken met hun culturele en culinaire bijzonderheden in verschillende marktkraampjes. Maar tot en met zondag worden ook serieuze, inhoudelijke gesprekken gevoerd over de toekomst van Europa. Het dorp Esch ontvangt deze dagen ruim veertig vertegenwoordigers uit elf andere EU-landen.

De 42 bezoekers maken onderdeel uit van het Charter of European Rural Communities, ofwel de plattelandsgemeenten. Een organisatie die in 1989 werd opgericht in Frankrijk bij het vormen van de Europese Unie. Esch is al sinds jaar en dag onderdeel van het charter en heeft met Friends of Europe ook een actieve groep inwoners die het gedachtegoed van lokale gemeenten in de continentale politiek overeind houde..