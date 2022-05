‘Mooi dat deze tradities blijven bestaan’

RENS VAN DEN ELSEN

Ze moesten er twee jaar op wachten, maar eindelijk kwamen de pullen uit de kast. De inwoners die sinds mei 2019 in Esch kwamen wonen, lieten op Hemelvaartsdag hun glas vullen bij de bierpomp. Vanwege twee afgeblazen editie was de groep dit keer extra groot.

Ruim 160 nieuwkomers reageerden op de uitnodiging, normaal zijn dat er rond de vijftig. Thomas Hoogeboom (22) is er daar een van. Hij verhuisde vorig jaar augustus van Den Bosch naar Esch en voelt zich er al goed thuis. ,,Ik ben politiek actief, dat was ik in mijn vorige woonplaats ook en nu ook in de gemeente Boxtel weer voor het CDA. Daarnaast heb ik me zojuist opgegeven bij de buurtpreventie en ga ik me voor PEP (Platform Esch’ Perspectief) in zetten”, gaf hij aan.