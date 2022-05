‘Mensen maken nooit ruzie als ze samen zingen’

Mieke Mosink, Ingeborg Smulders, Loes van Bussel en Saskia de Koeijer (v.l.n.r.) vormen met Désiré van der Poell (niet op de foto) samen IDLSM Adventures of Wonderband. Voor één dag organiseren zij een groot Boxtels koor om voor meer verbinding en positiviteit in de samenleving te zorgen.

Voor één dag een grote Boxtelse zanggroep. Met dit initiatief zijn van Ingeborg Smulders, Mieke Mosink, Loes van Bussel, Saskia de Koeijer en Désiré van der Poell bezig. Zij hebben zich verenigd onder de naam Idlsm Adventurs of Wonderband. ,,We willen een stukje positiviteit de wereld in brengen.” Op zondag 17 juli is het zover: dan vindt het zangevenement plaats in gemeenschapshuis De Rots.

De vijf initiatiefnemers zijn gek op samen zingen: het verbroedert, ontroert en zorgt voor positiviteit. ,,Loes kwam op een dag een uitvoering van het nummer One Day van Matisyahu tegen”, vertelt Saskia. ,,Deze videoclip was opgenomen in Israël waar een stadion vol mensen die samen het lied zingen. In Hebreeuws én Arabisch. Dat maakte op ons allemaal..