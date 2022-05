Gerard Pijnenburg nieuwe biertapper voor Esch

Gerard Pijnenburg (links) neemt de pul over van Gerrie van der Mee, die stopt als onbezoldigd gemeentelijk biertapper. Gerard stapt in de voetsporen van zijn vader, de eerste biertapper van Esch.

Het Essche Bierpompfeest heeft een nieuwe biertapper: Gerard Pijnenburg. Hij volgt Gerrie van der Mee op die de rol van onbezoldigd gemeentelijk schenker tien jaar heeft vervuld. Hij werd vanmiddag, zeer toepasselijk, bij de bierpomp gepresenteerd tijdens de opening van het evenement.

Gerard was al lid van de organisatie van het dorpsfeest. Jaarlijks worden daar de nieuwe inwoners van Esch welkom geheten door hen een biertje uit de pomp te schenken. De nieuwe tapper is dus niet onbekend met het festijn. Hij groeide op in de Postelstraat, waar hij nog altijd woont. Daarnaast was zijn vader, Grard Pijnenburg, de eerste biertapper tussen 1966 en 1984.