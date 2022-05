Zaalvoetbal Boxtel heeft ruimte voor nieuwe teams

Zaalvoetballers in actie in sporthal De Braken.

Ook komend seizoen staat het zaalvoetbal in Boxtel volop in de schijnwerpers. Deze sport viert al bijna een halve eeuw hoogtij op de plaatselijke sportkalender. Dat zal – als het aan het stichtingsbestuur van deze indoorsport ligt – na de zomervakantie niet anders zijn. Wat extra ploegen zijn echter welkom.

Hoe de competitie-opzet eruit zal zien ligt natuurlijk aan het enthousiasme van de huidige en eventuele nieuwe teams in aanloop naar de competitiestart in september. De wedstrijden werden de voorbije jaren steeds wekelijks op zaterdag- en maandagavond gespeeld in sportcomplex De Braken.