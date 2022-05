Dubbeltoernooi bij LTV d’Oggelen Esch

57 minuten geleden

De Essche tennisclub LTV d’Oggelen houdt in de eerste week van juli het Unilux Open Toernooi voor dubbels. Aanmelden kan tot 25 juni; het inschrijfgeld bedraagt negen euro.

Er wordt in Esch natuurlijk getennist voor prijzen, maar vooral voor de gezelligheid. Meedoen is mogelijk in de onderdelen heren-dubbel, dames-dubbel en gemengd-dubbel voor koppels in de speelsterkte drie tot en met negen. Inschrijven is mogelijk in maximaal één categorie.

De wedstrijden worden van 2 tot en met 10 juli de hele week door gespeeld in poules, meerdere wedstrijden zijn daarmee gegarandeerd. Ook publiek is welkom om de wedstrijden te bekijken op de terrassen in het sportpark aan de Witvensedijk. Bovendien is bij elke baan een tribune om de verrichtingen van de deelnemers te volgen.

Vorig jaar telde het toernooi 289 deelnemers.