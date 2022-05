Voor elke nieuwbouwwoning een boom

1 uur geleden

In het nieuwbouwplan Heem van Selis blijven dertien markante bomen behouden. Onder meer blijven zeven grote eiken staan nabij de rijksweg A2. De Laan van Selis wordt met een ander profiel en een subtiele slinger straks om de bomen heen geleid. Daarnaast worden ruim 450 jonge bomen geplant, voor elke nieuwe woning één.

In 2020 startte Bomen Brigade Boxtel (BBB) overleg met projectontwikkelaar Van Wanrooij om te voorkomen dat de dertien bomen tegen de vlakte zouden gaan voor het bouwplan. De zeven eiken vormen straks een belangrijk en mooi element in de nieuwe wijk, stelt BBB-woordvoerder Trix van der Kolk. ,,De contacten met gebiedsontwikkelaar Marc van Roekel bleken op tijd te zijn om samen bij te sturen in de uitwerkingsplannen van de nieuwe wijk. De ontwikkelaar omarmt de visie dat bestaande kwaliteiten ingepast dienen te worden als dat redelijkerwijs kan.”

Niet overal konden de bestaande bomen ingepast worden in een ontwikkeling van deze omvang, maar ten opzichte van de eerste plannen zijn er mooie resultaten gehaald, vindt de BBB. Zo zijn ook twee grote beuken bij het fietspad Selissen bij de werkzaamheden gespaard. Twee grote lindes en twee kleinere bomen werden in fase 1 verplaatst naar een nieuwe, meer passende plek.

ECOLOGISCHE CORRIDOR

Naast behoud van de bestaande bomen voorziet de wijk ook in een aanzienlijk aantal nieuwe bomen. Recent zijn er circa tachtig fruit- en notenbomen geplant in de ecologische corridor. Die is aangelegd langs het geluidsscherm bij de A2. In samenwerking met stichting Ark zijn daarnaast vijftien zwarte populieren en 75 spillen geplant in het Dommeldal, in combinatie met verdere landschapsinrichting waaronder struweelhagen. In de wijk zelf komen op termijn circa driehonderd nieuwe bomen langs de woonstraten, de Laan van Selis, de wadi’s en speeltuinen. Per saldo komen er dus net zo veel nieuwe bomen als nieuwe woningen in het gebied.

De Bomen Brigade Boxtel is verheugd dat het mogelijk is gebleken door tijdig en constructief overleg met de projectontwikkelaar tot diverse goede oplossingen te komen. Mede op grond van die ervaring is de Bomen Brigade nu ook actief betrokken bij de bouwplannen voor Moorwijk. BBB is een werkgroep van duurzaamheidsorganisatie Transitie Boxtel.