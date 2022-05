Impressie van de jaarmarkt die VV Irene in 2016 hield in Gemonde.

‘Irene’ zet Gemonde vol met kraampjes

1 uur geleden

De jaarmarkt keert tweede pinksterdag, 6 juni tussen 10.00 en 17.00 uur terug in het centrum van Gemonde. Voetbalclub Irene kan na de coronapauze van twee jaar de verkoop van gebruikte spullen, curiosa en etenswaren weer op touw zetten.

Naast de verkoop zijn er activiteiten voor jong en oud. Entree kost twee euro per persoon (vanaf 12 jaar). Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is de toegangsprijs een halve euro. Bezoekers doen automatisch mee aan de loterij, de trekking vindt rond 17.00 uur plaats. In de loop van de middag is er op het terras van café-zaal De Schuif aan de Dorpstraat 30 livemuziek te horen. Een kraam huren kost 30 euro. Aanmelden via jaarmarktgemonde@vvirene.nl.