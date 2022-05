Ontmoetingsavond met professionals Selissenwal

Om de verkeersveiligheid te vergroten werden in 2018 'Magere Josjes' geplaatst bij diverse oversteekplekken in Selissenwal. De markante klokkentoren in de wijk stond model voor de vormgeving.

Kennismaken met de wijkagent van Selissenwal of wijkwethouder Wim van der Zanden. Dat is het doel van de ontmoetingsavond die Platform Selissen donderdag 2 juni in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof houdt.

Het wijkorgaan hield voorheen jaarlijks een algemene bijeenkomst waarbij de politie, gemeente, welzijnsorganisaties en de woonstichting bij aanwezig waren. De afgelopen twee jaar kon de avond niet doorgaan en in de tussentijd zijn er ook veel professionals die de Boxtelse wijk actief waren alweer gestopt of vervangen. ,,Daarom leek het ons goed om de nieuwe gezichten die er in Selissenwal voor zorgen dat het er veilig en fijn wonen is voor iedereen voor te stellen aan de bewoners”, aldus voorzitter Jan Pennings van Platform Se..