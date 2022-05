‘Wat ons verenigt? Het Angela-gevoel!’

De appgroep Jubilarissen draait overuren. Er gaat geen dag voorbij of Yvonne Dekkers, Corina van Pelt, Mirella van Lier, Neeltje Prinsen en Wendy de Haan delen chatberichtjes over de viering van vijfmaal 25 onderwijsjaren op de Angelaschool. Welke liedjes horen in de playlist van het feestje in café D’n Boer? Trakteren we onze leerlingen op ijsjes of tompouces? Gaan we samen lunchen en zo ja, wanneer?

Ze horen het niet zo graag, maar samen staan Yvonne, Mirella, Wendy, Corina en Neeltje 125 jaar voor de klas op de school die ‘pas’ 114 jaar bestaat. Sterker nog, samen tikken ze 130 aan omdat Yvonne en Mirella al in 2020 de zilveren status bereikten, Wendy vorig jaar jubileerde en Corina en Neeltje de mijlpaal dit jaar bereikten. ,,Nu de c..