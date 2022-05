Esch moet groeien, anders gaat het verkeerd

Werkbezoek gemeenteraad Boxtel in Esch. Theo van Doorn (staand) geeft uitleg in een huifkar waarmee de politici van plek naar plek gingen.

Eén onderwerp keerde gisteravond steeds weer terug in Esch: als het dorp niet groeit, bloedt het langzaam dood. Bijna alle Boxtelse raadsfracties brachten een bezoek aan de kern die in 2021 werd toegevoegd aan de gemeente Boxtel. Per huifkar reden zij langs diverse locaties waar inwoners vertelden wat daar precies speelde. ,,Het is goed dat we Esch nu eens goed hebben kunnen zien”, gaven de raadsleden na afloop aan.

Het bezoek werd georganiseerd door de leden van Platform Esch’ Perspectief (PEP). ,,Maar”, zo benadrukte de onlangs aangetreden voorzitter Joris van Os, ,,We hebben er juist voor gekozen om Esschenaren zelf te laten vertellen waarom iets beter kan of hoe het hier gaat. De raad is niet bij PEP op bezoek, maar in Esch.”