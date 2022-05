Wethouder deelt verkeersdiploma’s uit op Willibrordusschool in Esch

59 minuten geleden

Het was een paar dagen peentjes zweten, maar eindelijk kregen de leerlingen van de Willibrordusschool in Esch maandag de uitslag van hun verkeersexamen. Wethouder Fred van Nistelrooij kwam hoogstpersoonlijk de diploma’s in de klas brengen.

De leerlingen van de Essche basisschool kwamen als laatste aan de beurt tijdens het verkeersexamen, dat vorige week plaatsvond op maandag, woensdag en donderdag. Tien andere scholen uit Boxtel en Liempde reden ook de route dwars door het dorp. Ook zij kregen maandag het felbegeerde papiertje dat laat zien dat zij de regels kennen die horen bij deelname aan het verkeer.

THEORIE

Vrijwel de meeste deelnemers komen uit groep 7. Tevens deed groep 8 dit keer mee, omdat het praktijkexamen vorig jaar niet door kon gaan. De theorievragen kregen de kinderen in maart al voorgeschoteld. In totaal reden er 520 leerlingen van elf basisscholen mee. Of zij ook allemaal geslaagd zijn, is niet duidelijk.

Het praktisch examen bestaat al jaren uit een parcours van ongeveer twintig minuten met als start- en eindpunt de parkeerplaats van gemeenschapshuis De Rots. De route voert langs verschillende (drukke) verkeerspunten in Boxtel. Op diverse locaties zitten leraren en ouders die de kinderen beoordeelden op hun gedrag in het verkeer.