Ruim halve eeuw feest rond dorpspomp in Esch

In 1966 won Peter van de Loo de tekenwedstrijd die de gemeente Esch destijds had uitgezet voor de introductie van het Bierpompfeest. Zijn tekening werd gebruikt als versiering op de uitnodiging.

De 55e editie van het Essche Bierpompfeest staat op het punt te beginnen. Morgen, donderdag 26 mei, stroomt er weer pils uit de bekende dorpspomp. Na twee jaren van afwezigheid hebben de inwoners zin in een feestje. Brabants Centrum is ook aanwezig en dook hiervoor de archieven in.

‘Lang leve de bierpomp’, staat er op de tekening van Peter van de Loo uit klas 5 (nu groep 7) van de basisschool in Esch. De tekst is 56 jaar na dato nog altijd correct, want het evenement kent ook al een lang leven. Alleen de pandemie hield de organisatie even tegen.

Nieuwsblad Brabants Centrum kondigde de allereerste editie, op zaterdag 21 mei 1966, op de voorpagina aan met een artikel. Een jaar eerder nam de gemeenteraad op initiatief van toenmalig burgemees..