Fiets op juiste plek zetten levert een beloning op

1 uur geleden

Mensen die komende zaterdag rond de klok van 12.00 uur in het centrum van Boxtel hun fietsen stallen op een daarvoor bedoelde plaats, worden beloond voor hun goede gedrag. Een groen label aan hun stuur levert een versnapering bij de Hema en een zadelhoesje van Bruisend Centrum Boxtel op.

Centrumbezoekers die hun rijwiel op een plek neerzetten die niet voor fietsen is aangemerkt, vinden een oranje label. Dit vermeldt dat ze een traktatie hebben gemist. De actie is een initiatief van Bruisend Centrum Boxtel en de Taakgroep Rechterstraat. Vorig jaar zomer vond zo’n zelfde ronde plaats. Die leverde toen uiteenlopende meningen op. Doel is uiteraard fietsers op een positieve manier laten wennen aan het correct stallen van hun tweewielers. Het is volgens Luc Broos van Centrummanagement Boxtel de laatste keer dat de beloningsactie plaatsvindt.

Tijdens de herinrichting van de Rechterstraat in 2021 zijn op diverse plekken fietsnietjes geplaatst. Als bezoekers die gebruiken, komt dat de veiligheid in het centrum ten goede, want dan staan er geen rijwielen meer schots en scheef op straat.

Overigens viel met Koningsnacht dit jaar op dat de fietsers van de honderden feestgangers keurig stonden opgesteld in de Rechter- en Kruisstraat.