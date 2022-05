Essche Boys: geen loon naar werken

1 uur geleden

Hoewel Essche Boys zondag thuis tegen Wilhelmina uit Den Bosch op voorsprong kwam, verloor het elftal met 1-2. De thuisploeg troefde de gasten in de eerste helft af op felheid en inzet, maar zette het overwicht niet om in extra doelpunten.

De gastheren waren van meet af aan dreigend en wonnen vrijwel elk duel. Na een kwartier opende Essche Boys dan ook de score. Lars van Wanrooij en Luuk Wolfs zetten de tegenstander onder druk, waarna Wolfs de bal onderschepte en voorzette op Robin van Beek, die scoorde.

De bezoekers kwamen vervolgens beter in de wedstrijd, maar creëerden geen noemenswaardige kansen. De blauwwitten daarentegen hadden 2-0 moeten maken. Van Wanrooij had de treffer op zijn schoen, echter, oog in oog met de doelman van Wilhelmina miste hij.

De Bosschenaren claimden niet lang daarna een strafschop. De arbiter kende geen penalty toe, maar gaf die hen later in de wedstrijd wel, na een onhandige overtreding van Ben Romyn. De bal verdween in het net, ondanks dat thuiskeeper Bart Spooren hem nog raakte.

Vlak voor rust dacht Luuk van Velthoven de thuisploeg zelfs nog op voorsprong te zetten, zijn bekeken schot werd echter uit de kruising gedoken.

OVERTREDINGEN

Na de theepauze maakten de gasten de dienst uit. Uitgespeelde kansen leverde dat niet op, wel een onverwacht doelpunt. Vanuit het niets kopte de Bossche aanvoerder een lange voorzet binnen. Essche Boys ging op jacht naar de gelijkmaker. Met hard spel en onbestrafte overtredingen voorkwam Wilhelmina die, al kreeg Cas den Ouden in de allerlaatste minuut nog een kans om de Essche supporters te laten juichen. Zijn schot ging via de doelman naast. Het feestje bleek achteraf toch niet door te gaan, want Den Ouden stond buitenspel. Daarmee eindigde de wedstrijd in 1-2.

Zondag 29 mei voetbalt Essche Boys de een-na-laatste competitiewedstrijd, uit bij Maliskamp. Aftrap om 14.30 uur.

HANDHAVING

De ploeg staat achtste en hoeft dus niet te vrezen voor degradatie. Winnen blijft gewenst, maar de competitie is min of meer gespeeld. Geen kampioensfeest, maar handhaving in de vierde klasse, daar lijkt het seizoen voor Essche Boys op uit te draaien. Hoewel de verschillen klein zijn. RKSV Boxtel, nummer elf in dezelfde competitie, heeft zes punten minder en zou op gelijke hoogte kunnen komen met de Esschenaren. Als de blauwwitten de komende wedstrijden ook maar een punt pakken, zijn ze niet meer door de buren te evenaren. Maliskamp, de eerstvolgende tegenstander, bivakkeert op plaats zeven en is in ieder geval op papier aan Essche Boys gewaagd.