Koppen Bouw neemt Akki over

Koppen Bouw en Onderhoud uit Liempde realiseerde in 2018 de nieuwe passage naast het gemeentehuis. Die werd later Januspad gedoopt.

Het Boxtelse aannemingsbedrijf Akki maakt sinds deze week deel uit van Koppen Bouw en Onderhoud. Eigenaar Akki Appeldoorn verhuist mee naar het bedrijf van Hendrie Koppen, dat gevestigd is aan de Bergstraat in Liempde. Dat groeit door de overname naar een team met circa veertig vaste medewerkers voor onder meer verbouw, onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Akki Bouwteam is een allround bouwbedrijf met dertig jaar ervaring in verbouw, renovatie en uitbreiding van vooral woningen en villa’s in de regio Boxtel. Voortaan vinden alle activiteiten plaats vanuit Liempde, waar Appeldoorn ondersteuning en advies gaat geven. De projecten die zijn bedrijf momenteel onderhanden heeft, worden door de medewerkers vakkundig afgerond. Nieuwe opdrachten wo..