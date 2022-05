Nieuwe datum voor Reisloket in Lennisheuvel

Het Reisloket staat vrijdag 27 mei van 12.30 tot 16.30 uur bij gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel. Dit is een andere datum dan de organisatie in eerste instantie communiceerde. Dat zorgde voor verwarring, waardoor dinsdagochtend diverse ouderen voor een gesloten deur stonden...

Iedere 65-plusser met vragen over het openbaar vervoer, persoonlijk reisadvies of die een gratis OV-chipkaart wil aanvragen, kan hiervoor bij het Reisloket terecht. Dit initiatief van de samenwerkende gemeenten in de regio Den Bosch staat wekelijks op een andere locatie. Hoewel in eerste instantie dinsdag werd gecommuniceerd, is in overleg met het bestuur van Orion besloten om de bijeenkomst naar vrijdag 27 mei te verplaatsen.

Bezoekers kunnen vragen stellen aan OV-ambassadeurs. Maar zij kunnen ook een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen en zo 7,50 euro besparen. Hiervoor dienen de senioren wel een legitimatiebewijs en een pasfoto mee te nemen.