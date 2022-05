Rugbyers Ducks/Oysters kampioen

De rugbyers van Ducks/Oysters, ook wel Ducksters genoemd, zijn zondag kampioen geworden in de vierde klasse zuidoost. De Boxtelaren speelden uit, maar op vertrouwde bodem, tegen Oisterwijk Oysters 3 in sportpark Wolfsputten. Ze wonnen met maar liefst 3-74. Supporters en spelers waren dolblij, alleen al omdat het laatste kampioenschap van twintig jaar geleden dateerde en ze dus hunkerden naar succes.

Het combinatieteam had het afgelopen seizoen al tweemaal van Oisterwijk Oysters 3 gewonnen, maar toch voelden de bezoekers wedstrijdspanning. Ze schoten razendsnel uit de startblokken, het ‘eitje’ ging soepel van hand tot hand en de snelle spelers werden in stelling gebracht. Fullback Glen van Campen had er zichtbaar zin in, hij was als laatste man veelvuldig bij aanvallen betrokken en maakte de eerste try. Speler en trainer Tim Nouwens benutte de conversie: 0-7.

Voordat de thuisploeg zich goed en wel herpakt had, stond het al 0-14. Max van der Vleuten denderde namelijk door de Oisterwijkse defensie. Flankspeler Lucas Poll liet na een kwartier de 0-21 aantekenen na een goede lijnaanval, Gust van de Laar schoot de bal tussen de palen. Daarna luwde het Boxtelse bliksemoffensief enigszins.

Desalniettemin gingen de teams rusten bij een 0-40 voorsprong voor de bezoekers. Die hadden nog drie try’s gemaakt, captain Stijn van de Loo nam er een voor zijn rekening. Wouter Puts schoot tweemaal raak.

De supporters zagen dat het goed zat en bestelden vast een biertje. Ducksters bracht wat vers bloed in de ploeg en Sjors van de Avoird drukte de eerste bal achter de achterlijn: 0-45. De gastheren boden nu echter meer tegenstand en tackelden harder. Het flitsende lijnspel van Ducks/Oysters zakte daardoor weg, maar het team bleef scoren. Center Niels van der Heijden liet de 0-52 aantekenen.

PROMOTIE

De tegenstander kreeg geen ruimte voor een try. Pim van Esch bezorgde zijn ploeg toch drie punten, uit een penalty. De teller stokte daarmee niet, namens de gasten drukten Pol en Ad Schalkx de bal nog achter de lijn. Eindstand 3-74. Ducks/Oysters behaalde het kampioenschap én promotie naar de derde klasse zuidoost.

ROL VAN BETEKENIS

De ploeg verwacht een niveautje hoger een rol van betekenis te kunnen spelen. De mix van ervaren rugbyers met jong talent heeft een sterk team opgeleverd. Eerstejaars senioren als Marijn van Dongen en Isaac Haentjes hebben zich goed ontwikkeld en vormen een geoliede machine met ervaren spelers als Rein Godding, Ton van Eijndhoven, Rick van Lingen en Ad Schalkx. Aardig detail: vader en zoon Steven en Teun Soederhuizen spelen samen in dit team. Komend seizoen stromen vier talentvolle eigen jeugdspelers in, zodat de ploeg weer vers bloed krijgt.

Na de wedstrijd barstte het kampioensfeest los. Dat zit de mannen zondag hopelijk niet meer in de benen, want dan speelt Duycks/Oysters de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, in Overloon tegen Black Bulls.