Brandweer Boxtel werft nieuwe vrijwilligers

Brandweerman of -vrouw worden, menig kind droomt ervan. Volwassenen die die wens nog steeds koesteren, kunnen zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 15.00 uur bij de Boxtelse brandweerkazerne informatie inwinnen over toetreding tot het korps. Of zich zelfs direct aanmelden.

Emiel van de Ven, postcommandant Boxtel bij Brandweer Brabant-Noord: ,,Er zijn nu vier nieuwe vrijwilligers nodig en de komende jaren nog eens vier. Het werk is uitdagend, maar er kleven wel wat haken en ogen aan. Brandweerlieden moeten op onverwachte momenten paraat zijn. Het is belangrijk dat een voertuig binnen zes minuten na een melding kan vertrekken. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar mensen die in Boxtel wonen en werken en snel weg kunnen als de pieper gaat.”