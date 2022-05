Second Cars/Next Cars herovert Boxtelse zaalvoetbaltitel

De zaalvoetballers van Second Cars/Next Cars zijn de kampioenen van Boxtel. Het team won vrijdag de finale van Joeri Noijen Schilderwerken in sporthal De Braken met 5-2.

De Boxtelse zaalvoetbalkoningen die in de eerste klasse van de zaterdagcompetitie spelen, werden ook al in 2019 kampioen. Het jaar erop konden ze de titel niet prolongeren en het vorige seizoen gooide de coronapandemie roet in het eten: De Braken werd destijds ingericht als priklocatie.

VORM

Ondanks alle perikelen en het geringe aantal wedstrijden in de afgelopen twee jaar, toonden de spelers dit seizoen hun vorm. Zij wonnen al hun wedstrijden. Daardoor mochten ze in de finale aantreden tegen de winnaar van de maandagklasse. De voetballers van Joeri Noijen Schilderwerken behaalde de eindstrijd door afgelopen seizoen dertien van de veertien duels te winnen met een positief doelsaldo van liefst 83 doelpunten. Toch kwamen zij er tegen Second Cars/Next Cars niet aan te pas. Die kon daarna het kampioenschap vieren in de sportkantine.

OP DE FOTO: Second Cars/Next Cars won vrijdag de strijd om het Boxtels kampioenschap. Foto: Hans Verberk.