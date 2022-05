Illegaal gesloopte winkelluifel wordt boeilijst

De illegaal gesloopte luifel van het winkel- en appartementencomplex tussen de Markt en de Rechterstraat in Boxtel wordt vervangen door een koof of boeilijst. De eigenaar van het pand, een Amsterdamse belegger, heeft vorige week een omgevingsvergunning aangevraagd.

De overkapping van het jaren ‘60-complex, dat ook de hele westkant van de Rozemarijnstraat omvat, werd in januari verwijderd omdat deze op diverse plekken verzakt was. In de vergunningsaanvraag is te lezen dat de situatie gevaarlijk was voor passanten en daarom werd gesloopt.

Na kritische vragen door de D66-fractie bleek dat voor de sloop van de luifel aan de winkelgalerij tegenover het gemeentehuis een vergunning nodig was. Daarop legden burgemeester en wethouders de werkzaam..