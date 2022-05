Marieke Vossen volgt Rob Dekker op bij woonstichting Joost

49 minuten geleden

Marieke Vossen wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting Joost. Zij volgt Rob Dekker op, die met pensioen gaat.

Dekker begon in 2007 als directeur-bestuurder van de toenmalige woningcorporatie Sint-Joseph. Die fuseerde in 2019 met Kleine Meierij uit Rosmalen tot woonstichting Joost.

Vossen is momenteel directeur Ruimte, Economie, Zorg en Kunst en cultuur bij de gemeente Meierijstad. Ze is er onder meer verantwoordelijk voor woningbouw, werkte er mee aan een nieuwe woonvisie en droeg bij aan een programma om sneller te kunnen bouwen. Ze werkte eveneens in het bedrijfsleven en bij het Ministerie van Economische Zaken. Het is niet uitgesloten dat Vossen vanuit haar expertise kansen ziet om de woningbouw in Boxtel een duwtje in de rug te geven. Betaalbaar wonen is in ieder geval een uitdaging waar ze binnen de woonstichting mee te maken heeft, net als het verduurzamen en gasloos maken van huurhuizen.

Een groot project dat Vossen wacht, is de sloop en nieuwbouw van huurwoningen in de Hertogenstraat, Jan van Brabantstraat en Van Hornstraat.