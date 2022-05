Deze artiesten komen naar Podium Boxtel

Sven Ratzke is misschien wel de grootste naam op het affiche van Podium Boxtel. Met ‘Venus & Mars’ brengt hij het werk van David Bowie, Nick Cave en Jacques Brel naar Boxtel.

15 minuten geleden

De folders en bestelformulieren zijn gedrukt, het programma is klaar. Donderdag 9 juni houdt Podium Boxtel haar jaarlijkse Preview en worden de namen van alle artiesten bekendgemaakt die in het seizoen 2022-2023 hun opwachting maken in de theaterzaal aan de Burgakker. Wie een toegangskaartje koopt, verzekert zich van een avondvullend muziek- en cabaretprogramma waar bovendien het officiële startsein van de kaartverkoop klinkt.

Het complete speelschema van Podium Boxtel blijft een verrassing tot de avond van de Preview. Maar de artiesten die tijdens de voorbeschouwing op het zeventiende theaterseizoen op de bühne staan, zijn een zekerheidje. Daarnaast onthult het bestuur deze week via sociale media en via Brabants Centrum drie grote namen die naar de zaal aan de Burgakker komen.

Om daarmee af te trappen: singer-songwriter Jan-Willen ‘JW’ Roy, opgegroeid in de Brabantse Kempen, komt met de voorstelling ‘Kouwe Kermis’ naar Boxtel. Net als bandoneonspeler Carel Kraayenhof - bekend van de traan van Máxima - met ‘100 jaar Piazzolla’. En misschien wel de grootste naam die het theaterbestuur fier presenteert, is entertainer Sven Ratzke, die in ‘Venus & Mars’ op kundige wijze nummers van onder meer Jacques Brel, Leonard Cohen, David Bowie en Nick Cave vertolkt.

POELIFINARIO

Tijdens de Preview op 9 juni betreden vier artiesten de bühne. Onder hen Elke Vierveijzer, de kleinkunstenares die vorig jaar de felbegeerde cabaretprijs Poelifinario won. Zij woont ‘om de hoek’ in Liempde en speelt een deel van haar nieuwe programma ‘Drift’. Daarnaast neemt zij de presentatie voor haar rekening.

Ook cabaretière Kirsten van Teijn maakt haar opwachting en blikt vooruit op haar voorstelling ‘(S)experiment’ waarin moderne liefde en seksuele taboes onder een vergrootglas liggen.

‘IS DIT NOU LATER?’

De Cabaretclub komt komend seizoen met drie cabaretiers naar Boxtel voor een avondvullend programma. Een van de stand-up comedians toont tijdens de Preview een voorproefje én warmt het publiek op voor een onvergetelijke theaterbelevenis.

Naast Elke Vierveijzer zorgt ook Theater Pulz! tijdens voor een lokaal tintje. Onder regie van Lieke Faber uit Liempde presenteert het gezelschap de première van ‘Is dit nou later?’, een programma dat door Faber wordt omschreven als muziektheater waarin korte monologen worden afgewisseld met bekende Nederlandse liedjes.

CORONAHOBBELS

De bestuursleden van Podium Boxtel hebben de afgelopen maanden veel energie gestoken in de samenstelling van een afwisselend programma met aandacht voor muziek, theater, cabaret, literatuur en film. Na twee ingrijpende coronajaren, waarin veel optredens noodgedwongen moesten worden geannuleerd of doorgeschoven, hopen bestuursleden Paul van Alphen, Ton van Dooremalen, Nol Delmee, Hettie van der Ven en Marc Cleutjens op een seizoen zonder coronahobbels.

Naast enkele reeds genoemde namen, worden naar verloop van tijd meer verrassende cabaretiers en muzikanten gepresenteerd die het publiek weer in groten getale naar de Burgakker moeten lokken. Het streven is om de 250 stoelen tellende zaal na twee moeilijke seizoenen weer regelmatig tot de laatste zitplaats te vullen. Gelet op de vele grote namen die zijn vastgelegd, zijn de verwachtingen hooggespannen, zo laat het bestuur weten.

VOORBEREID

Het theater gaat uit van een volledige zaalbezetting, maar is ook voorbereid op onverwachte tegenvallers. Door de inmiddels opgeheven pandemiemaatregelen, werd Podium Boxtel gedwongen om een beperkt aantal bezoekers toe te laten. Desalniettemin vielen deze intieme ‘coronashows’ met maximaal 84 bezoekers bij het publiek in de smaak; die kunnen zonder al te veel extra voorbereidingen worden opgepakt. Maar vooralsnog is de verwachting dat de zaal op volle capaciteit draait en een groot lokaal publiek bereikt.

KAARTVERKOOP

De Preview begint donderdag 9 juni om 20.15 uur. Toegangskaarten kosten vijf euro en zijn online verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl. Bij atelier Hebbes aan de Markt en bloemsierkunst Marimba aan de Van Beekstraat zijn ook entreebewijzen te koop; die kosten per stuk één euro extra

Tijdens de Preview start de verkoop voor alle voorstellingen in Podium Boxtel. Na afloop wordt het programma ook online bekendgemaakt. Bezoekers van de Preview krijgen korting als ze meerdere toegangskaarten voor shows in het nieuwe seizoen kopen. In de foyer van de theaterzaal worden ze getrakteerd op één gratis pauzedrankje en natuurlijk bitterballen.