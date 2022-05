RKSV Boxtel speelt knap gelijk tegen kampioen Nulandia

1 uur geleden

De kansen van RKSV Boxtel tegen Nulandia leken nihil voorafgaand aan de ontmoeting van zondag. Begin maart werden de roodwitten nog getrakteerd op een 8-1 nederlaag en de ploeg uit Nuland was al kampioen van de vierde klasse. Toch pakte de thuisploeg in sportpark Munsel een punt tegen de titelhouder.

De formatie uit Nuland maakte het de gastheren niet erg moeilijk en was geen schim van het elftal van enkele maanden terug. Toch kwamen de bezoekers al na vijf minuten op voorsprong na een afgemeten voorzet van Tom van de Ven die daarmee een ploeggenoot liet scoren.

Maar de Boxelaren kwamen er in de eerste helft verschillende keren gevaarlijk door. Na ongeveer een half uur ging Stijn van der Steen alleen op het vijandelijke doel af dankzij een steekpass van Luuk van Weert. De aanvaller bleek op dat moment niet koel genoeg en schoot de bal recht op de keeper van de tegenstander.

De hoekschop die volgde, genomen door Raul Gomez Sanchez, belandde op het hoofd van de kopsterke Mitchell Vogels. Hij kon de Nulandse sluitpost wel passeren. Doordat ze op gelijke hoogte kwamen, begonnen de Boxtelaren te geloven in een stunt. Zij kwamen echter met de schrik vrij toen de balvaardige Nulandia-speler Van de Ven de bal de bal richting het zestienmetergebied trapte en liefst twee ploeggenoten in stelling bracht: die faalden allebei.

De titelhouder was het aan zijn stand verplicht om voor de volle winst gaan. Toch bleef RKSV Boxtel in de tweede helft goed overeind. Daarbij werd het gesteund door invaller Lars van Hamond, die eigenlijk al bedankt had voor het eerste elftal maar zijn kicksen toch ombond. Immers, nacompetitie dreigt voor RKSV Boxtel.

RARE STUIT

Na 65 minuten konden de roodwitten op voorsprong komen. Over de rechterflank passeerde Jelle Breuer zijn directe tegenstander en schoof de bal onbaatzuchtig naar invaller David Iwuchukwu. Door een rare stuit kon de aanvaller het leer niet controleren. Enkele minuten later strekte de Boxtelse doelman Hidde Feenstra zich om een achterstand te voorkomen. De hardwerkende Boxtelaren trokken vervolgens het gelijkspel over de streep.

Om de nacompetitie te ontlopen, moet de formatie van trainer Frank van Oers afrekenen met concurrent MEC ’07 uit Maurik. Dat verloor zondag waardoor RKSV Boxtel op de elfde plek belandde. Om die plek vast te houden en daarmee de kans op degradatie definitief af te wenden, moet er zondag 29 mei gewonnen worden. Om 14.30 uur staat het uitduel tegen het al gedegradeerde BZS in Beusichem op het programma.