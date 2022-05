ODC won zondag in eigen huis de ontmoeting met hekkensluiter RKTVC uit Tiel. Desondanks hebben de tricolores het ontlopen van de nacompetitie niet meer in eigen hand.

ODC wint ‘wedstrijd van levensbelang’

1 uur geleden

De thuiswedstrijd van zondag tegen hekkensluiter RKTVC heeft ODC overtuigend met 5-1 gewonnen. Stijn Smulders en Joep van der Meijden zorgden voor de pauze voor de 2-0 ruststand. In de tweede helft kakten de tricolores wat in en konden de gasten tegenscoren. Uiteindelijk kwam het met drie treffers toch nog goed voor de Boxtelaren. Naaste concurrent DVG won echter ook waardoor de Boxtelse formatie het ontlopen van de nacompetitie niet meer in eigen hand heeft.

Voor ODC was het van levensbelang om de thuiswedstrijd tegen rode lantaarndrager RKTVC te winnen. Als alles mee zou zitten, konden er wellicht goede zaken worden gedaan om de nacompetitie te ontlopen. De ploeg van trainer Piet Drijvers startte sterk en kwam al na zeven minuten op voorsprong toen de mee opgekomen Smulders een voorzet van links knap binnenkopte: 1-0. De gastheren wilden meer maar waren in die fase te gehaast wat ten koste ging van de zorgvuldigheid. Maar in de 24e minuut viel alsnog de 2-0. Stef van Alphen onderschepte een bal na slecht uitverdedigen door de gasten uit Tiel en speelde Van der Meijden aan die het prima afrondde. In het restant van het eerste bedrijf kreeg de thuisploeg diverse kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Van der Meijden was daarbij de gevaarlijkste man maar hij had een paar keer pech bij het afwerken.

In het eerste kwartier na de pauze verslapte aan Boxtelse zijde de concentratie bij een aantal spelers. Daarmee speelde het RKTVC in de kaart. De bezoekers kwamen steeds vaker in de buurt van het doel van Robbie Roelofs. In de 58e minuut ging de bal op de stip toen spits Tuncay Tunc slim naar de grond ging na contact met de sluitpost van de Boxtelaren. Anass Meziani schoot vervolgens vanaf elf meter de aansluitingstreffer binnen.

RANDJE BUITENSPEL

De marge werd echter binnen enkele minuten weer op twee doelpunten gezet. Stijn Pijnenburg bracht vanaf randje buitenspel Van Alphen in stelling die koeltjes scoorde: 3-1. Vijf minuten later was de wedstrijd definitief beslist. Uitblinker Van der Meijden speelde zich tussen een aantal tegenstanders knap vrij en verraste met een bekeken schot ook nog de Tielse keeper.

In de slotfase maakte invaller Ayoub Omair nog de 5-1 op aangeven van Sjoerd van Lokven. Daarmee deed ODC wat het moest doen. DVG pakte echter geheel onverwacht de volle buit bij Margriet in Oss, vooraf de nummer twee op de ranglijst. Daardoor hebben de tricolores het ontlopen van de nacompetitie niet meer in eigen hand. Het team van trainer Drijvers staat ondanks de overwinning nog steeds twaalfde met negentien punten uit 24 wedstrijden. DVG heeft drie punten meer en een beter doelsaldo.

KRAKER

Zondag 29 mei staat de voorlaatste competitiewedstrijd op het programma. ODC gaat dan op bezoek bij nummer vijf Den Dungen. Aftrap in sportpark Jacobskamp is om 14.30 uur. Een week later vanaf hetzelfde tijdstip staat in sportpark Molenwijk de kraker met DVG op het programma. Het is geen ondenkbaar scenario dat de Liempdenaren de Boxtelaren dan tot de nacompetitie veroordelen. Of vice versa...