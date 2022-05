Diva-bingo haalt 1.000 euro op voor hulphond Youri

De Diva-bingo in sporthal De Braken heeft donderdag 1.000 euro opgeleverd voor Youri van Nieuwburg. De ouders van de Boxtelse tiener zetten eind vorig jaar een crowdfunding op om hun zoon te helpen aan een hulphond. Daar wilden Natasja Willems en Laura Sweens uit Boxtel, die de bingo organiseren, ook hun steentje aan bijdragen.

De Diva-bingo wordt met regelmaat gehouden en ook altijd goed bezocht. Donderdag was sporthal De Braken uitverkocht, circa 250 mensen kochten een bingo-kaart om mee te dingen naar de prijzen. Met als grote blikvanger een scooter van Denra uit Liempde. De deelnemers droegen ook nog eens bij aan het goede doel. Youri is bekend met PDD-NOS, ADHD, epilepsie en PNEA. Dit maakt zijn wereld heel klein. Wat hem daarbij kan helpen is een hulphond. Er is al een pup: Sky. Maar het opleiden van de viervoeter loopt met circa twintig mille flink in de kosten, terwijl de Boxtelaar niet in aanmerking komt voor een vergoeding. Dus dachten Willems en Sweens om een handje te helpen. ,,Mede dankzij jullie hebben we een bedrag van duizend euro kunnen schenken aan Youri voor zijn hulphond. Super bedankt allemaal”, jubelde het tweetal na afloop op Facebook.

De familie van Youri was aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen en was zichtbaar ontroerd door de hulp.

Wie meer informatie wil over de crowdfunding, kan die terugvinden op www.hulphondvooryouri.nl.