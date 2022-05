‘Man bood kinderen meerdere malen geld aan bij Hoogheem’

Inderdaad was er in de omgeving van Hoogheem recent een man actief die kinderen geld aanbood. Dit bevestigt de politie na onderzoek. Wat daarbij de intenties waren van deze persoon, kan nog niet worden vastgesteld.

De afgelopen week gingen geruchten rond via sociale media van een man die kinderen probeerde te lokken bij de Hoogheem-flats. Eerder al bracht de politie een bericht naar buiten om voorzichtig te zijn met het delen van informatie omdat de echtheid ervan niet kon worden geverifieerd. Vandaag communiceerde de politie dat er inderdaad iemand actief was die kinderen geld bood.

Wijkagent Hicham Argani, normaliter actief in Selissenwal en Esch, adviseert via Instagram om 112 te bellen als de situatie zich opnieuw voordoet. Informatie kan ook gedeeld worden via het algemene nummer 0900-8844. ,,Probeer hierbij een zo goed mogelijk signalement door te geven en de man in het zicht houden. We adviseren de mensen om geen eigen rechter te spelen en de kwestie aan de politie over te laten”, geeft hij aan. Hij geeft ouders mee om alert te blijven en hun kinderen goed te instrueren wat ze wel en vooral niet moeten doen in zo’n situatie.

Volgens de wijkagent zijn er de afgelopen dagen geen nieuwe meldingen geweest over de kwestie.