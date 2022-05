Politieke partijen zuinig met uitgaven

Over het algemeen zijn de Boxtelse politieke partijen vlijtig met het beperken van hun uitgaven. Kosten die zij maken voor partij gerelateerde activiteiten mogen zij tot op zekere hoogte declareren. Daar stond vorig jaar 18.500 euro voor gereserveerd, maar de politici gaven 15 mille uit. CDA het zuinigst van iedereen: de christendemocraten verrekenden enkel een bloemetje en een aantal postkaarten

