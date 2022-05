Ploegersfestijn van start

Het feest van carnavalsstichting De Ploegers in het kader van haar 55-jarig bestaan is gisteravond afgetrapt. Bezoekers konden genieten van optredens van hofkapel De Kromploegers, coverband De Heeren van en de Liempdse dj Willem (van Ruremonde). Vanavond wordt het feest op evenemententerrein D’n Tip vanaf 20.00 uur voortgezet met onder meer Jan Biggel.

Naast de inmiddels landelijk bekende volkszanger uit Liempde treden vanavond ook Arjan Oostrom, DJ Jerome en Mental Theo op. Bezoekers betalen 18,50 euro voor een kaartje. Morgen, zondag 22 mei staan er verschillende activiteiten op de rol. Zo is er een kubb-toernooi. Aanmelden voor de Zweedse blokkenspelcompetitie kan voor 5 euro per team via ploegers55jaar@gmail.com. Ook voor kinderen zijn ..