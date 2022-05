WSD houdt rekening met talenten en valkuilen

Tijdens een festival met muziek, verschillende workshops, foodtrucs én nog veel meer werd Kwikstart, het jongerenproject van WSD, vorige week . Tijdens het zogenaamde Startfest konden bezoekers tussen 15 en 27 jaar kennis maken met de organisatie die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ze staan donderdag in het begin van de middag nog wat onwennig bij elkaar in groepjes, de jongens en meiden die op het Startfest zijn. Maar zodra een van hen de stap waagt een ritje op een heftruck te maken, ontstaan spontaan rijen bij de verschillende activiteiten. Eén van de bezigheden die in trek zijn, is de virtual reality bril. Jongeren kunnen hier een beroep kiezen waarover ze meer willen weten. Via de bril komen zij ..