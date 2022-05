‘Van de gevangenispoort rechtstreeks naar de kroeg’

Het is een ruwe schatting, maar de afgelopen negentien jaar moet Jac de Graaf toch zo’n 28.000 kilometer hebben afgelegd. De chauffeur van de buurtbus in Liempde rijdt maandag 23 mei zijn laatste ritje. Zijn vrijwilligerswerk bracht hem langs bijzondere plekken. Zoals de gevangenis in Vught...

De Graaf begon als chauffeur van de buurtbus in augustus 2003 en behoorde daarmee tot de eerste groep vrijwilligers. Hij ging met zijn 58e met pre-pensioen als politieman. ,,En wilde me toch nuttig maken voor anderen. In Brabants Centrum las ik destijds een regeltje over het initiatief en heb me toen aangemeld. Tot vorig jaar altijd secretaris geweest van de club. Alleen initiatiefnemer Jan Kuppens is van de oorspronkelijke lichting nog ov..