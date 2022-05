Cultureel Apenkooien in Liempdse Serenade

Breakdance, blaasmuziek en animaties maken of schminken. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen zich zondag 12 juni helemaal uitleven in De Serenade aan de Oude Dijk 117 in Liempde. Het bestuur cultureel clubhuis houdt samen met fanfare Concordia tussen 13.30 en 18.00 uur het gratis jeugdevenement Apenkooien.

,,We zijn blij dat we in De Serenade weer dit soort toffe activiteiten kunnen houden”, vertelt vrijwilliger Pål Jansen van de gelijknamige beheerstichting. ,,Dit is nog een verlate jubileumactiviteit die we in 2020 wilden houden vanwege het 25-jarig bestaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Ons doel is om laagdrempelig zoveel mogelijk jeugd kennis te laten maken met cultuur en muziek. Daarom is deelname ook gratis: zie het als een traktatie aan de Liempdse jeugd.”

DANS EN MUZIEK

De jeugd kan aan diverse onderdelen deelnemen. ,,Zo geeft breakdancer Ranil van Peperstraten van Rawneal een demonstratie. Hij is momenteel een optreden aan het voorbereiden met diverse kinderen van de basisschool”, vertelt Janneke van den Heuvel van fanfare Concordia. Ingrid Saris, ook lid van de muziekvereniging, vult aan: ,,Zelf zijn we met het hele korps nummers aan het instuderen voor die dag. Bovendien kunnen kinderen zelf ook beleven hoe gaaf het is om samen blaasmuziek te maken.”

STOP-MOTION

Grafisch ontwerper Bas van den Biggelaar van Basman Creëert leert de jonge deelnemers hoe zij met een tablet en allerlei voorwerpen een stop-motion-animatiefilmpje kunnen maken. Tijdens Apenkooien wordt ook een grime-afdeling ingericht. Mareille Gubbels uit Boxtel voorziet kinderen die dat willen van professionele facepaint.

Als afsluiting is er een optreden waarbij dans, muziek en film samen komen. Wie mee wil doen aan deze culturele beestenboel kan zich tot en met zaterdag 4 juni aanmelden via info@deserenade.nl.

OP DE FOTO: In De Serenade vindt zondag 12 juni een culturele spelmiddag plaats voor de schooljeugd. Foto: Bas van den Biggelaar.