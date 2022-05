Ouders pakken verkeerschaos bij De Oversteek aan

Een dagelijks ritueel bij basisschool De Oversteek. De foto vertelt het hele verhaal: op het zebrapad stoeien twee knullen, de automobilisten proberen overal doorheen te wurmen en er vinden verschillende gesprekjes plaats op de weg: zowel linksvoor als rechtsachter op de foto. De Dorpsstraat in Liempde verandert zo voor een klein kwartiertje in een dorpsplein.

Het is op verschillende scholen een terugkerend dilemma: de chaos die ontstaat als ouders hun kinderen wegbrengen of juist weer ophalen. Zo ook bij basisschool De Oversteek in Liempde. Drie ouders zijn het beu en werken aan een andere verkeersinrichting. ,,Wij maken ons zorgen om de veiligheid van onze kinderen.”

Parkeren gebeurt kriskras in de Dorpsstraat maar ook de Keefheuvel (zelfs op privéparkeerplekken), groepjes kletsen midden op straat, fietsers proberen hun weg te vinden en auto’s wurmen zich overal tussendoor. Het wegbrengen en ophalen bij De Oversteek verloopt chaotisch.