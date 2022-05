Keefmert ook volgend jaar op agenda

Buurtvereniging Keefheuvel hield zondag 15 mei voor het eerst een rommelmarkt: de Keefmert. Het wordt een jaarlijks evenement.

De tweedehands spullen waren te vinden in de Liempdse straat waaraan de buurtvereniging haar naam dankt. Vicevoorzitter Harm van der Ven: ,,De markt had wat groter en drukker gekund, maar het was de eerste keer. Zo’n activiteit moet nog groeien.” Daarnaast deed een aantal kinderen in het dorp de eerste heilige communie en lieten de weergoden de temperatuur wellicht een tikje te hoog oplopen voor een snuffelmarkt op straat.

Van der Ven: ,,We hebben wel positieve reacties ontvangen en gaan door met de Keefmert. Ik zie uiteindelijk een soort garagesale voor me met buurtbewoners die vanaf hun oprit spullen verkopen.’

Op het terras van Café D’n Durpsherberg konden bezoekers van een koel drankje genieten. ,,Die samenwerking houden we in stand”, stelt Van der Ven. Penningmeester Ko van Hoorn vult aan: ,,Als het even kan, trekken we de markt verder door richting De Vlaswiek. Dat is weer een belevenis voor de bewoners.”