Erik Faes weer Europees kampioen kata

9 minuten geleden

Boxtelaar Erik Faes en zijn Tilburgse judopartner Niels Neumann hebben zondag 15 mei in het Kroatische Rijeka hun Europese titel nage no kata geprolongeerd. Ze behaalden 410 punten.

Het is de derde Europese titel voor het succesvolle tweetal dat vorig jaar tevens wereldkampioen werd. Kata is een judovariant waarbij de sporters niet tegen, maar met elkaar in het strijdperk treden. Ze demonstreren diverse worpen zo perfect mogelijk. De een werpt, de ander valt. Hoe beter de technische uitvoering, hoe hoger de waardering van de jury. Samenwerking en lichaamsbeheersing en -houding zijn van het grootste belang. Faes: ,,Je kunt kata beschouwen als de grammatica van de judosport.”

De Boxtelaar is trots op zijn Europese titel. ,,Maar winnen schept ook verwachtingen. Er ligt wel telkens druk op je schouders.” De volgende grote uitdaging voor de mannen wacht in september. Faes: ,,Als het goed is, gaan we dan naar Krakau in Polen om onze wereldtitel te verdedigen.”

Eerst houden de kampioenen een weekje rust, daarna pakken ze de draad weer op. ,,We blijven onszelf verbeteren, kijken wedstrijden terug om te zien welke bewegingen beter kunnen. In een rustige periode trainen we twee keer per week, als er een groot toernooi nadert, vaker.”