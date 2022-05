Erwin van Ligten streelt snaren in Kunstcafé Coupé

1 uur geleden

Gitaarvirtuoos, zanger en componist Erwin van Ligten uit Sint-Michielsgestel treedt vrijdag 10 juni op in Kunstcafé Coupé aan het Stationsplein 4.

Van Ligten begint zijn optreden om 20.15 uur, het café is open vanaf 19.15 uur. De entree bedraagt vijftien euro. De gitarist werkte met diverse artiesten, onder andere Barry Hay, Frederique Spigt, Herman Brood en Mathilde Santing. Hij brengt rockmuziek en blues, maar laat in zijn akoestische spel ook zijn Indische roots horen. Van Ligten speelt songs van Jackson Brown, Jimi Hendrix, Chris Robinson en andere bekende artiesten. Reserveren is noodzakelijk en kan via welkom@kunstcafecoupe.nl.

FIETSEN

Wie graag eens wil fietsen in Rome onder begeleiding van ervaren Nederlandse gidsen, kan donderdag 16 juni in het kunstcafé terecht voor een informatieavond. Vanaf 20.00 uur geven Bernadette en Paul Wouters van In-Bici-A-Roma uitleg over hun fietstrips door de Italiaanse hoofdstad. De deuren van Coupé zijn om 19.00 uur geopend. De entree is gratis. Aanmelden via www.in-bici-a-roma.nl/infoavond.