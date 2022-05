Jeugd Taverbo presteert op nationaal niveau

Sanne van der Schoot, Lotte Schets en Merlina Singh, alle drie jeugdlid van de Boxtelse tafeltennisvereniging Taverbo 2M Engineering, presteerden afgelopen zondag in Groesbeek op nationaal niveau. Sanne werd met haar medespeelster Lynn Schijven zelfs Nederlands kampioen dubbel.

In haar leeftijdscategorie meisjes tot vijftien reikte Sanne in het enkelspel eveneens tot de finale. Die verloor ze, waardoor ze op de tweede plaats belandde. Lotte Schets kwam uit in de poule meisjes tot elf jaar en behaalde met Joes Slakhorst de dubbeltitel. In het enkelspel eindigde ze op de vierde plaats.

De leeftijdscategorie meisjes tot zeventien jaar kende een sterk deelnemersveld. Merlina strandde in de poulefase.

TRAININGEN

Taverbo biedt trainingen voor jeugd en volwassenen op alle niveaus. Kinderen die de sport willen ontdekken, zijn welkom op dinsdag- of donderdagavonden vanaf 18.30 uur.