Lionsclub doneert 7.500 euro aan Leergeld Boxtel

Lourdesgrot Liempde krijgt opnieuw de zegen

Algemeen

22 uur geleden

Pastoor Geertjan van Rossem zegent de Lourdesgrot in Liempde, die onlangs is opgeknapt, vrijdag 20 mei om 18.30 uur opnieuw in. De devotieplek bevindt zich in de Kloostertuin.