Sportpark LSV pleisterplaats Roparun-team

54 minuten geleden

De Roparun, de langste non-stop estafetteloop ter wereld, doet eerste pinksterdag, zondag 5 juni, Lennisheuvel aan. Team 199, The spirit lives on, richt in het sportpark van voetbalclub LSV een pleisterplaats in.

De Roparun is van oorsprong een estafetteloop van ruim vijfhonderd kilometer van Parijs naar Rotterdam waarmee deelnemers geld inzamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Het motto van de Roparun luidt: leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

De editie van 2022 vindt volledig in Nederland plaats. De start is zaterdag 4 juni op Vliegveld Twente en via twee routes van elk ongeveer 530 kilometer passeren 224 teams 6 juni de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Eén van de routes voert op 5 juni door Boxtel.

ROUTEKAART

Team The spirit lives on keek op de routekaart, zag dat er voetbalvelden aan lagen op een gunstige plek en benaderde LSV. De club toonde zich welwillend. De hardlopers mogen gebruikmaken van de buitenruimte en de kleedkamers, douches en toiletten. Eerste pinksterdag is er geen voetbalwedstrijd, dus de accommodatie is beschikbaar. De voetbalvereniging is blij een bijdrage te kunnen leveren aan de estafetteloop. ,,We tonen zo een staaltje maatschappelijke betrokkenheid”, aldus voorzitter Frans van der Struijk.