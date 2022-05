Boxtelse rugbyers nog dichter bij titel

1 uur geleden

Een minuut stilte. Daarmee begon voor de rugbyers van Ducks/Oysters afgelopen zondag de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Een speler van tegenstander Bokkenrijders/Wallaby’s uit Venlo was eerder in de week plotseling overleden. De ploeg wilde wel spelen, als eerbetoon.

Ducks/Oysters pakte al snel het initiatief, was efficiënt in de aanval en maakte de kansen af. Die daadkracht leverde een 45-0 voorsprong bij rust op. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. De Limburgers gaven niet op en bleven proberen de hatelijke nul van het scorebord te krijgen. Een kwartier voor tijd lukte dat. Met een schitterende try redden ze hun eer.

De thuisploeg vergrootte intussen zijn voorsprong en gaf jonge talenten de kans om ervaring op te doen. Eindstand: 83-5.

Komende zondag kan Ducks/Oysters kampioen worden. De rugbyers spelen dan in Oisterwijk tegen de enig overgebleven concurrent Oisterwijk Oysters. De wedstrijd is in sport De Wolfsputten aan de Scheibaan 2 en begint om 13.00 uur. Er vertrekt een touringcar vanuit Boxtel, supporters kunnen bij de club een plek reserveren. Als de gasten winnen, zijn ze kampioen en promoveren ze naar de derde klasse.

JUNIOREN

De junioren van Ducks, in combinatie met Vets en Oysters, verloren zaterdag op het Nederlands kampioenschap in en tegen Groningen. De noorderlingen waren met 31-19 te sterk. In de scrum lieten Job van der Burgt, Felix van der Schans, Luca Zimmerman en Nena Veuger zich van hun goede kant zien. Nolan van der Heijden nam de kicks voor zijn rekening. Een leerzame ervaring voor de jonge rugbyers.